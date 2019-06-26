الأمن المصري يحبط هجمات إرهابية بسيناء

تصدت قوات الأمن المصرية، فجر أمس، لثلاث هجمات متزامنة من مجموعات إرهابية على 3 كمائن أمنية بوسط مدينة «العريش» في محافظة شمال سيناء، هي كمين المعهد الأزهري، وكمين الموقف القديم وكمين سد الوادي، وقالت مصادر مطلعة إن الاشتباكات أسفرت عن استشهاد 8 من الجيش المصري، بينهم النقيب محمود عثمان وإصابة 6 آخرين، فيما تمكنت قوات الأمن من قتل 7 من عناصر الجماعات الإرهابية، اثنان منهم كانا يرتديان حزامين ناسفين، واعتقال عدد آخر منهم، وشهدت مدينة العريش في أعقابها عملية مطاردة واسعة بين قوات الجيش والعناصر الإرهابية وجار تمشيط المنطقة، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفيات العريش لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإدارة شركات توفر الدعم المالي «لإسقاط الدولة»، حسب ما قال مسؤول قضائي، وكانت قوات الأمن المصرية داهمت الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتوفير الدعم المالي لها «لإسقاط الدولة» واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.