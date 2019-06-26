الأمن المصري يحبط هجمات إرهابية بسيناء

من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وإدارة شركات توفر الدعم المالي «لإسقاط الدولة»، حسب ما قال مسؤول قضائي، وكانت قوات الأمن المصرية داهمت الثلاثاء 19 شركة اتهم القائمون عليها بالانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وتوفير الدعم المالي لها «لإسقاط الدولة» واعتقلت ثمانية أشخاص، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية.
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