"التحالف" يسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه السعودية

اعترض قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، وأسقط في الأجواء اليمنية، طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأكد المتحدث باسم التحالف العقيد تركي المالكي، أنه "في تمام الساعة (22:20) من مساء اليوم، تمكنت قوات التحالف الجوية من اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية"، موضحاً أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين".

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وأكد المالكي استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".