كاتب تركي: انتخابات إسطنبول ستؤدي لانهيار "العدالة والتنمية" الحاكم

أنقرة (مواقع إخبارية)

كشف كاتب تركي، عن اعتزام 80 نائباً برلمانياً من أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الانشقاق عن الحزب، والانضمام إلى حزبين جديدين، يؤسسهما قريباً رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان.

وقال طاقان، الكاتب في صحيفة «يني جاغ» التركية، في مقال نشره الموقع الإلكتروني للصحيفة، تحت عنوان «نفد صبر المعارضين داخل العدالة والتنمية»، وتضمن معلومات، يقول الكاتب إنه حصل عليها من كواليس الأروقة السياسية بالعاصمة أنقرة.

وأشار إلى احتدام الصراع الداخلي في الحزب الحاكم، عقب هزيمة إسطنبول للمرة الثانية في الانتخابات البلدية، لصالح مرشح المعارضة أكرم إمام أوغلو، مؤكداً أن «جولة الإعادة على رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، لم تكن مجرد انتخابات محلية، بل كانت بمثابة بداية لمرحلة جديدة تقبل عليها تركيا».

وأضاف: «بالنظر إلى نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي بدأت في 31 مارس الماضي، وانتهت بجولة الإعادة الأحد الماضي، 23 يونيو الجاري، نجد أن المعارضة نجحت في الفوز بعدد من بلديات المدن الكبرى، ما يعني أنها حظيت بإمكانية إدارة 70% من الاقتصاد التركي».

ونقل الكاتب عن سلجوق أوزداغ، النائب السابق في العدالة والتنمية، والمعروف بقربه لأحمد داود أوغلو، قوله: «الهزيمة التي تلقاها الحزب الحاكم في إسطنبول أثبتت تراجع شعبيته، وأن نتائجها لن تقتصر على إسطنبول، بل ستكون لها انعكاسات سياسية أخرى».

وكشف الكاتب عن أنه: «إذا أسس داود أوغلو حزباً، فإن 30 أو 35 نائباً برلمانياً بالعدالة والتنمية سينضمون إليه، أما إذا جاء تأسيس الحزب من قبل باباجان، فإن 40 أو 45 نائباً على الأقل سينضمون إليه».