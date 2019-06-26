واشنطن تهدد بحزم: تركيا ستعاني بشدة بسبب "إس 400"

بروكسل (وكالات)

هدد وزير الدفاع الأميركي بالوكالة، مارك أسبر، أمس، بفرض عقوبات على تركيا، في حال مضت بصفقة صواريخ «إس 400» الروسية.

وأوضح مسؤول أميركي كبير: إن إسبر حذر نظيره التركي من أن شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400، لن ينهي فقط دور تركيا في برنامج مقاتلات إف-35، وإنما سيضر أيضاً الاقتصاد التركي، بسبب العقوبات الأميركية المترتبة على الصفقة.

وأضاف المسؤول الكبير بوزارة الدفاع، مشترطاً عدم نشر اسمه: «مرة أخرى.. كان الوزير حازماً جداً، بشأن عدم إمكانية حصول تركيا على منظومة إس-400، وبرنامج إف-35 (معاً). وإذا قبلوا منظومة إس-400 فإن عليهم قبول النتائج، وليست تلك المتعلقة فقط ببرنامج إف-35، بل أيضاً النتائج المتعلقة بوضعهم الاقتصادي». والمسؤول كان يتحدث بعد محادثات أمريكية تركية، على هامش اجتماع حلف شمال الأطلسي في بروكسل. وكانت واشنطن قد هددت أنقرة بحرمانها من طائرات «إف 35» المقاتلة فائقة التكنولوجيا، في حال تمسكها بصفقة الصواريخ الروسية.

وقالت مبعوثة الولايات المتحدة إلى الناتو، كاي بيلي هتشيسو، أول أمس، إن تركيا ستستبعد من برنامج طائرات إف-35 المقاتلة، إذا مضت قدماً في خطط شراء صواريخ الدفاع الجوي إس-400 الروسية.

وأضافت في حديثها، عشية مباحثات الناتو في بروكسل: «لا يمكننا أن نترك برنامج إف-35 يتأثر أو يتزعزع استقراره بأي شكل بوجود هذا النظام الروسي».

وتعتبر الولايات المتحدة وحلفاء آخرون في الناتو، أن نظام إس-400 لا يتفق مع الأنظمة الأخرى للحلفاء، ويمثل تهديداً أمنياً خاصةً على برنامج طائرات إف-35. من جانبه، كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول أمس، تأكيده أن تركيا ليست لديها أي نية في التراجع عن صفقة الصواريخ الروسية.

وأضاف أمام المشرعين من حزبه الحاكم: «تركيا لا تتفاوض، أو تطلب إذناً أو تذعن للضغط من دول أخرى، بشأن الوفاء باحتياجاتها الأمنية».

واستطرد الرئيس التركي، قائلاً: «قضية إس-400 مرتبطة مباشرةً بحقوقنا السيادية، ولن نتراجع عن هذا القرار»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تتسلم تركيا المنظومة الروسية الشهر المقبل.