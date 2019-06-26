الحكومة الفنزويلية تعلن إفشال محاولة "انقلاب"

أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة "انقلاب" شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه.
وقال وزير الإعلام خورخي رودريجيز، اليوم الأربعاء، إن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون، كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والاثنين الماضيين، متهماً كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.
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وكانت فنزويلا شهدت محاولة انقلابية في 30 أبريل الماضي في العاصمة كاراكاس، بهدف الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادور، وبدفع من أنصار خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية، إلا أنها انتهت في اليوم نفسه بعد أن سيطر الجيش الفنزويلي على المنقلبين.
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