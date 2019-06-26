العراق.. السيطرة على حريق معمل كبريت جنوب الموصل

أعلن قائد عمليات نينوى بالعراق، اللواء نومان الزوبعي، مساء اليوم الأربعاء، السيطرة على حريق معمل كبريت المشراق جنوب الموصل شمال بغداد.

وقال الزوبعي، إن "قيادة عمليات نينوى تطمئن الأهالي أنها سيطرت بشكل كامل على الحرائق في معمل كبريت المشراق".

وأشار الزوبعي إلى أن "الفرق الهندسية تتابع معالجة أي تدفق للغازات السامة في المنطقة".

وكان النقيب عمر جمال من الدفاع المدني بمحافظة نينوى، قد قال إن "عشرة موظفين قد أصيبوا بحالة اختناق جراء تعاملهم مع الغازات السامة، وتم نقلهم لمستشفيات الموصل".

Advertisements

اقرأ أيضاً: العراق: دعوات لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل لمواجهة "داعش" في نينوى

من جانبه، قال العقيد حسام خليل مدير الدفاع المدني، إن "أحد منتسبي الدفاع المدني قتل، وأصيب خمسة آخرون، فضلاً عن انقلاب عجلة إطفاء جراء إخماد الحرائق جنوب الموصل".

وكان مصدر أمني أعلن في وقت سابق اليوم اندلاع حريق ضمن محيط معمل كبريت المشراق جنوب الموصل، وأن 11عجلة إطفاء تعمل على إخماد الحريق ومكافحته من أجل عدم انتشار الحريق داخل المعمل.