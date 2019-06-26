ارتفاع حوادث السير بين الترامواي والدراجات النارية بنسبة 60 % خلال سنة!

كشفت شركة “كازا ترامواي”، أمس الثلاثاء، أن حوادث سير الترامواي، التي تسبب فيها سائقو الدراجات النارية، سجلت ارتفاعا.

وأوضحت الشركة ذاتها أن النسبة ارتفعت بـ60 في المائة بين عامي 2017 و2018، والسبب الأساسي، حسب المصدر ذاته، يعود إلى عدم احترام قواعد السير.

وكشف المصدر ذاته أن حوادث سير ترامواي الدارالبيضاء، انخفضت بنسبة 30 في المائة، منذ العام الأول لانطلاقه.

كما أوضح المصدر ذاته أنه، منذ عام 2012، تسبب في حوادث سير الترامواي أزيد من 190 سائق دراجة نارية، بسبب السياقة على السكة المخصصة له، مقابل 300 سائق سيارة.

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وكما نشرنا في خبر سابق، فإن عدد الكاميرات، التي تم وضعها على متن العربات، بلغ 800 كاميرا.

وكشفت شركة “كازا ترام” أن الكاميرات هي من أجل سلامة آلاف البيضاويين، الذين يعتمدون وسيلة النقل بشكل يومي، كما أنه إلى جانب التكنولوجيا، فإن الشركة تعتمد، أيضا، على العشرات من المراقبين المنتشرين في جميع المحطات.

وجدير بالذكر أن عدد ركاب الترامواي، منذ انطلاقه، قبل 6 سنوات، بلغ 157 مليون راكب، فيما تقطع القاطرات، يوميا، مسافة 7500 كلمتر، ما يعادل 3 مرات المسافة الفاصلة بين طنجة، والكويرة.