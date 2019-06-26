“كان” 2019.. نقطة ثمينة لأوغندا وزيمباوي تقترب من الخروج

انتهت المباراة التي جمعت اليوم الأربعاء، بين منتخب أوغندا وزيمبابوي بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وذلك برسم ثاني جولات المجموعة الأولى من كأس أمم إفريقيا، التي تحتضنها الملاعب المصرية إلى غاية 19 يوليوز القادم.

وافتتح المنتخب الأوغندي حصة التسجيل بعد مرور 12 دقيقة على ضربة البداية، بواسطة اللاعب ايمانويل اوكوي، قبل أن يعدل خاما بيليات النتيجة لزيمبابوي في الدقيقة 40، منهيا الشوط الأول بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة، وهو التعادل الذي لم يتغير في 45 دقيقة الثانية من المباراة، التي أجريت على أرضية ملعب القاهرة الدولي، لتنتهي المواجهة باقتسام النقاط.

ومكن هذا التعادل أوغندا من تصدر المجموعة مؤقتا برصيد 4 نقاط، في انتظار إجراء المباراة الثانية عن المجموعة ذاتها، مساء اليوم الأربعاء، بين مصر والكونغو الديمقراطية، بينما منح التعادل منتخب زيمبابوي أول نقطة في رصيده، محتلا بها المركز الثالث،