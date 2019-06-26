غزة: إصابة 5 شبّان برصاص الاحتلال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب 5 شبان فلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، بجراح متفاوتة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق خان يونس، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق ما أورد "المركز الفلسطيني للإعلام".

وأطلق جنود الاحتلال النار صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة شابين تم نقلهما إلى المستشفى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

(أ ب أ)

وأُصيب أحد الشابين بعيار ناري في ساقه، فيما أُصيب الآخر بقنبلة غاز في رأسه، ووُصفت جراح أحدهما بالمتوسطة.

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ونقل "المركز الفلسطيني للإعلام" عن مراسله القول إن شابين آخرين أصيبا برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج.

أما الإصابة الخامسة فجاءت بعد استهداف الاحتلال، بعد ظهر اليوم، مجموعة من الشبان الذين تظاهروا قرب مخيم العودة شرق خزاعة شرقي خانيونس؛ ما أدى إلى إصابة أحدهم بعيار ناري في قدمه.

(أ ب )

وأُصيب مساء أمس الثلاثاء، 14 فلسطينيا بجروح شرق شمال القطاع، وشرق خانيونس، في استهداف الاحتلال للمتظاهرين المحتجين على "ورشة المنامة" التي استضافها البحرين.