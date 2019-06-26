إيران تؤكد أنها لن (تتراجع) أمام (الإهانات) الأميركية

طهران ـ وكالات: أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أن الجمهورية الإسلامية لن تتراجع أمام العقوبات والإهانات الأميركية. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول أمس الأربعاء :”إيران لن تتراجع أمام العقوبات الأميركية القاسية والإهانات … وضغوط الأعداء الظالمين، مهما بلغت، لن تؤثر على الشعب الإيراني”. ووصف الدعوة الأميركية للتفاوض بأنها “خداع”. وقال :”عندما فشل العدو في الوصول إلى هدفه بفرض الضغوط يقترح إجراء المفاوضات لأنه يتصور أن الشعب الإيراني ساذج”.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع مؤخرا أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات جديدة “مؤثرة بقوة” ضد إيران، تستهدف بشكل خاص المرشد الأعلى للثورة الإيرانية والعديد من قادة الحرس الثوري. وأعلن البيت الأبيض أنه يجري التخطيط لفرض عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف. من جهته نصح الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الأربعاء الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي، من أجل خفض التوترات في المنطقة. وقال روحاني خلال اجتماع لحكومته :”لا يمكننا إلا أن نقول للأمريكيين إن طريقكم (بالانسحاب من الاتفاق) خاطئ”. وشدد على أنه يتعين على الجانب الأميركي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي وقعه. وأضاف :”العودة إلى الاتفاق النووي هو الطريق الأقصر لتأمين مصالح جميع الأطراف … كما أنها في مصلحة العالم والمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمعاهدة عدم الانتشار النووي”.

وأكد أن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات. وحذر الولايات المتحدة من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران بعد إسقاطها طائرة أميركية بدون طيار الأسبوع الماضي. وشدد :”انتهاك حدودنا هو خط أحمر بالنسبة لنا”. زنقلت وكالة مهر للأنباء عن قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني البريجادير جنرال أمير علي حاجي زادة قوله إن الولايات المتحدة لن تجرؤ على انتهاك أراضي إيران. وقال علاء الدين بروجردي عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني “تدمير الطائرة الأميركية المسيرة كان رسالة جيدة جدا للدول الأخرى في المنطقة كي تعرف كيف تستمد قوتها الذاتية من قدراتها الوطنية”. وكان القادة العسكريون بإيران قد قالوا إن الطائرة أسقطت بصاروخ تم تطويره داخل الجمهورية الإسلامية.