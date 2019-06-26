كوشنر: سنكشف عن الجانب السياسي لخطتنا في الوقت المناسب

المنامة ـ د ب أ : صرح مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر أمس بأن الولايات المتحدة ستكشف عن الجانب السياسي لخطتها لحل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين “في الوقت المناسب”.وفي مقابلة مع قناة “العربية”، قال كوشنر إن الرؤية الأميركية التي تم تقديمها خلال أعمال ورشة البحرين “يمكن أن تجعل الاقتصاد أفضل بالضفة وغزة”.وأضاف كوشنر :”حصلنا على الكثير من ردود الأفعال الجيدة على الخطة”، مضيفاً: “نحترم قرار من اختاروا عدم المشاركة في مؤتمر البحرين”. وقال إن الرئيس دونالد ترامب يفي بوعوده، فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، منوهاً إلى أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لم يقدما التنازلات اللازمة سابقاً. وعن الخطة الأميركية، قال كوشنر: “خطتنا تظهر القدرة على ربط الضفة الغربية وغزة، وعلينا أن نركز على تحسين الحياة بالنسبة للفلسطينيين”. وشدد قائلاً: “نسعى إلى وضع أمني مستقر يسمح بتدفق الأموال إلى الفلسطينيين”، مؤكداً: “سنواجه كل المشكلات السياسية معاً لكن تركيزنا الآن على الجانب الاقتصادي”. وأضاف مستشار الرئيس الأميركي: “نسعى للوصول إلى حكومة فلسطينية مستدامة تعتمد على نفسها”، مشدداً على أن “أطرافاً عدة ساعدت في وضع ملامح خطتنا، ورد الفعل عليها رائع”.

وتواصلت في العاصمة البحرينية المنامة امس أعمال ورشة السلام المتعلقة بالشق الاقتصادي لخطة التسوية في الشرق الأوسط المعروفة بـ “صفقة القرن”. وافتتحت الجلسة بكلمة لوكيل وزير الدولة الأميركي لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة كيث كراتش، تحدث فيها عن الآثار الإيجابية التي ستترتب عن الخطة الاقتصادية المقترحة من جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأميركي، من “مضاعفة الدخل القومي” للفلسطينيين، و”تقليل الفقر”.