فضيحة أردوغان ورعب "إخوان" السودان.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم الأربعاء الـ26 من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة، تبرز تصريحات ترامب بأن أي حرب مع إيران لن تدوم طويلا، رسالة أمريكية حازمة لتركيا "إس- 400" ستتبعها عقوبات، انقلاب 89 في السودان.. محاكمات ترعب الإخوان، شينزو آبي يصف الهجوم على ناقلات النفط بتهديد السلام، ووثيقة تفضح تجسس سفارة تركيا بجورجيا على معارضي أردوغان، وتدخلات إيران تعمق الطائفية في تشكيل الحكومة العراقية.

وأما في الاقتصاد فتطالعون: عقوبات واشنطن تضرب قلب الاقتصاد الإيراني، وترامب يشعل حرب التصريحات مع الصين قبيل قمة أوساكا، و"بيتكوين" تواصل قفزاتها وتتخطى 12 ألف دولار، السعودية وكوريا الجنوبية.. تبادل تجاري صاعد، و4 محاور تدعم منظومة التنافسية الإماراتية للاستثمار على مستوى العالم.

Advertisements

وإلى الملاعب تجدون: هيئة الأمم المتحدة للمرأة تنتقد قيمة الدخل السنوي لميسي

وفي الفن تقرأون: تجاهل الأقليات وأصحاب الهمم.. انتقادات تواجه "توي ستوري 4"

وللتعرف على مزيد من الأحداث يمكنكم مطالعة النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بـالضغط هنا.