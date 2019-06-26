مؤسسة: النظام الإيراني يعدم 255 شخصا خارج القانون

تصاعد وتيرة الإعدامات في إيران

أكدت مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، الأربعاء، أن النظام الإيراني أعدم 255 شخصاً على الأقل حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2018، خارج إطار القانون.

وقال أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، خلال مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف، إن النظام الإيراني يواصل القتل خارج نطاق القانون على أساس الهوية.

وأضاف أنه "في سبتمبر/أيلول 2018، قامت قوات الأمن الإيرانية بقتل شاب أحوازي يعمل بائعاً متجولاً".

وأوضح أنه "لا توجد آليات مستقلة لضمان المساءلة داخل السلطة القضائية، خاصة أن القضاة يتم تعيينهم على أساس آرائهم السياسية وانتماءاتهم إلى الحرس الثوري".

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وأكد في ذات الإطار أن "مليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني تواصل انتهاكاتها ضد اليمنيين، إلى حد الاغتيال والقتل خارج نطاق القضاء".

وأضاف أن "مراحل النزاع في اليمن التي صاحبتها انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي".

وأشار إلى "انتشار وقائع القتل خارج إطار القانون والإعدام التعسفي، وأن الاغتيالات واحدة من أخطر مصادر انتهاك الحق في الحياة".

وأضاف أن "مليشيا الحوثي نفذت عدداً من الاغتيالات في المناطق التي تقاوم سيطرتها العسكرية منذ بداية النزاع في اليمن، وتواصل استهداف اليمنيين والسياسيين والإعلاميين والحقوقيين وخطباء المساجد".