التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة حوثية باتجاه السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة بالأجواء اليمنية بعد أن أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية من شمال (صنعاء) باتجاه المملكة العربية السعودية.

وأوضح العقيد المالكي في بيان، أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها.

وأكد المالكي، أن التحالف سيستمر في تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.