استبعاد عمرو وردة من معسكر منتخب مصر لأسباب تأديبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، استبعاد اللاعب عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطني، الأربعاء، بعد مواصلة الأخير إثارة الجدل حوله بسبب سقطاته المتتالية.

وأعلن اتحاد الكرة، في بيان رسمي، أن أبو ريدة توصل لهذا القرار بعد التشاور مع الجهاز الفني والإداري، للمحافظة على حالة الانضباط داخل المعسكر.

وسبق أن أثار وردة جدلا في واقعة سابقة أعقبت مباراة مصر وزيمبابوي في افتتاح البطولة، بعدما سربت فتاة صورا لمحادثات بينهما، ومحاولته التواصل معها؛ ما يعكس عدم تركيزه الكامل مع المنتخب.