انت الان تتابع أردوغان: لا مؤشر من ترامب على فرض عقوبات بسبب منظومة إس-400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.
وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في الصفقة لكن أنقرة قالت إنها لن تتراجع عن الصفقة ورفضت التحذيرات حتى الآن مع توتر العلاقات بين البلدين.
وفي كلمة للصحفيين في أنقرة قبل التوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش القمة.
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: لا مؤشر من ترامب على فرض عقوبات بسبب منظومة إس-400 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.