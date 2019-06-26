انت الان تتابع أردوغان: لا مؤشر من ترامب على فرض عقوبات بسبب منظومة إس-400 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء إنه لم ير أي مؤشر خلال محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على أنقرة بسبب شراء منظومة إس-400 الدفاعية الصاروخية من روسيا.

وحذرت الولايات المتحدة من أنها ستفرض عقوبات على تركيا إذا مضت قدما في الصفقة لكن أنقرة قالت إنها لن تتراجع عن الصفقة ورفضت التحذيرات حتى الآن مع توتر العلاقات بين البلدين.

وفي كلمة للصحفيين في أنقرة قبل التوجه إلى اليابان لحضور قمة مجموعة العشرين، قال أردوغان إنه سيبحث القضية مجددا مع ترامب خلال محادثات ثنائية على هامش القمة.