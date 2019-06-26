الان تتابع المجلس العسكري الانتقالي في السودان يرفض استقبال وفد قطري ويمنعه من دخول البلاد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
رفض المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، استقبال وفد من حكومة دولة قطر ومنعه من دخول السودان.
وبحسب مصادر فقد تلقى المجلس اليوم إخطارا بوصول الوفد القطري، والذي لم تتضح الأهداف من وصوله للسودان، فرفض على الفور استقباله ومنعه من دخول الأراضي السودانية.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية التي يمنع فيها المجلس العسكري دخول وفد من دولة قطر للسودان، قبل أن يسارع في المرة الأولى المتحدث باسمه الفريق شمس الدين الكباشي لنفي الخبر والتأكيد على العلاقات مع الدوحة في الوقت الذي كشف فيه ناشطون عن الموقف واتهموا العسكري السوداني بمحاولة إخفاء الحقائق.
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