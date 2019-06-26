الان تتابع الكرملين: بوتين يلتقي محمد بن سلمان في #قمة_العشرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
أعلن الكرملين، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم 29 يونيو.
وسيناقش بوتين مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان زيارة بوتين المقررة إلى السعودية في تشرين الأول/أكتوبر.
كما من المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب ما صرح به مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحافيين.
وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد توجه الثلاثاء إلى كوريا الجنوبية تلبية لدعوة من الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.
وسيلتقي ولي العهد السعودي في كوريا الرئيس الكوري وعددا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما سيرأس وفد السعودية المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين، المقرر عقدها بمدينة أوساكا في اليابان نهاية يونيو الحالي.
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