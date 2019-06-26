فنزويلا .. الحكومة تعلن إحباط محاولة إنقلاب

أعلنت الحكومة الفنزويلية، اليوم الأربعاء، عن إحباط محاولة إنقلاب في البلاد .
وذكر وزير الإعلام الفنزويلي، خورخي رودريغيز، أن خطة الإنقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه .
وأفاد رودريغيز أن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والاثنين الماضيين، متهما كولومبيا وتشيلي والولايات المتحدة بأنها على صلة بها.
ولم تذكر أي تفاصيل أخرى عن هذه المحاولة .
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