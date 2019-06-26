السودان توكد على تلقيها طلباً أممياً بإرسال لجنة تحقيق بفض الاعتصام

أعلن السودان، اليوم الأربعاء، عدم تلقيه طلبًا رسميًا من الأمم المتحدة لإرسال لجنة تقصي حقائق بفض الاعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، في 3 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال وكيل وزارة الخارجية، عمر دهب، خلال مؤتمر صحفي، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان، دونالد بوث، أبلغهم قبل مغادرته الخرطوم، الثلاثاء، بالتزام واشنطن بالتعامل الإيجابي مع السودان، وعدم اللجوء إلى سياسة ”الجزرة والعصا“ (الحوافز والعقوبات)، لعدم جدواها.

وقطعت السلطات خدمة الإنترنت، في اليوم الذي تم فيه فض الاعتصام، معتبرة أن الإنترنت يمثل ”مهددًا أمنيًا“.

وتتهم ”قوى إعلان الحرية والتغيير“، التي تقود الحراك الشعبي، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بفض الاعتصام، وهو ما ينفيه الأخير.

وأعرب ”دهب“ عن الاهتمام بمبادرة الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمة بين المجلس العسكري وقوى التغيير.