أزمة إيران وسوريا والأسلحة النووية تتصدر نقاشات بوتين وترامب

كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، أبرز الملفات التي سيناقشها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش إجتماع مجموعة العشرين .

وبحسب الكرملين فإن الأزمة في سوريا وإيران وإنتشار الأسلحة النووية ستتصدر نقاشات الرئيسين .

وذكر الكرملين أنه من المقرر أن يجري بوتين كذلك محادثات مع رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلة تيريزا ماي، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحسب ما صرَّح مساعد السياسة الخارجية يوري أوشاكوف للصحفيين.

وسيلتقي بوتين وترامب في مدينة أوساكا غرب اليابان، الجمعة.

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وقال أوشاكوف للصحفيين:“بالنسبة للمناقشات، فالكثير يعتمد على القائدين“، مضيفًا أنه من المرجح أن يتطرَّقا إلى ”الاستقرار الإستراتيجي“ وأوكرانيا.

ويتوقع أن يناقش الزعيمان اتفاقيات منع انتشار الأسلحة، ومن بينها اتفاقية ”ستارت“ الجديدة، وهي الاتفاقية المهمة التي تحدد عدد الرؤوس النووية التي يمتلكها كلا البلدين.

وصرح بوتين هذا الشهر أن واشنطن لا تُظهر اهتمامًا حقيقيًا في إجراء محادثات حول تمديد الاتفاقية، قائلًا إن روسيا مستعدة للتخلي عنها.