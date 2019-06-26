شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا: إفشال محاولة انقلاب تضمنت خطة لاغتيال مادورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (كراكاس) أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة «انقلاب» شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز اليوم (الأربعاء). أحبطت الحكومة الفنزويلية محاولة «انقلاب» شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو وتعيين جنرال مكانه، وفق ما أعلن وزير الإعلام خورخي رودريغيز اليوم (الأربعاء). وأفاد رودريغيز بأن الخطة التي شارك فيها ضباط حاليون ومتقاعدون كانت ستنفّذ بين يومي الأحد والاثنين الماضيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنزويلا: إفشال محاولة انقلاب تضمنت خطة لاغتيال مادورو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.