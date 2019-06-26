سلسلة من الدم والتحريض فى تاريخ الهاربان محمد ناصر ومعتز مطر.. عنف وتناقض واضح

الموجز

سلسلة من التحريض على الدم والقتل والعنف، مارسه الإخوانى الهارب محمد ناصر، عبر برنامجه الذى يذاع على إحدى القنوات الإخوانية فى تركيا، والذى يعبر عن المنهج الذى تسير عليه الجماعة الإخوانية فى نشر العنف والإرهاب فى البلاد.

المتابع للإخوانى الهارب محمد ناصر، يجد له العديد من المقاطع المحرضة لشباب الجماعة الإرهابية على تفجير أنفسهم واستهداف رجال الأمن، والدفاع عن التنظيمات المسلحة والإرهابية، وسبق وأن ذكرها على الهواء محرضا على استهداف وقتل الضباط وأفراد الأمن .

مسلسل التحريض الذى انتهجه محمد ناصر، الإخوانى الهارب، هو أمر اعتاد عليه جماعات الإرهاب والدواعش، فى استهداف الأبرياء والمواطنين، فالمتابع لمواقفه يرى أنه مستمر فى تحريضه من أجل الحفاظ على الأموال والدعم الذى يلتقاه، وفى مقطع آخر حرض فيه الإرهابى محمد ناصر على أن يفجر نفسه المواطن، بدلا من أن ينتحر .

معتز مطر كل حاجة وعكسها

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الإعلامى معتز مطر، وجهان لعملة واحدة، مرة معارض لجماعة الإخوان الإرهاربية، ومرة أخرى مؤيدة لجماعة الإخوان عبر فضائياتها المذاعة من تركيا، مؤخرا انتشر فيديو، يوضح التناقض فى مواقفه وخاصة مع الكوارث التى تقع فى مصر.

الفيديو يرصد حالة التناقض الشديدة للإعلامى الإخوانى الهارب معتز مطر، مقدم أحد البرامج بقناة الشرق الإخوانية، وذلك خلال تصريحاته فى عهد محمد مرسى ، وتصريحاته بعد عزل مرسى.

الفيديو أظهر معتز مطر على قناة "مصر 25" فى عهد الإخوان، وهو يعلق على سقوط عشرات الضحايا باصطدام أتوبيس أطفال فى قطار بمحافظة أسيوط فى علام 2012، حيث قال فى تلك الفترة "هناك ضرورة على أن نتوافق على مصلحة البلاد وأن هناك أصوات تسعى لإشعال الفوضى من خلال التهويل فى الحادث الذى راح ضحيته 50 شخصا أغلبهم أطفال".

بينما خلال تعليقه على وفاة 22 مواطنا فى حادث قطار محطة مصر الأخير ، حرض معتز مطر على قناة الشرق الإخوانية، على الدولة المصرية وحاول استخدام هذا الحادث فى نشر الشائعات وتحريض أنصار الإخوان على التصعيد ضد الدولة، واعتبار ما حدث كارثة، وهو ما يتناقض مع تصريحات معتز مطر حول حادثة مشابهة فى عهد مرسى.