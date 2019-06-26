فيديو.. رسالة قوية من ابن عم الشهيد النقيب مصطفي عثمان..ماذا قال

كتب: أحمد أبوعقيل قال حازم عثمان إبن عم الشهيد النقيب مصطفى عثمان:" ابن عمي عاش بطل واستشهد بطل وحارب بشجاعه قدام عشرات الكلاب، الظابط الوحيد اللي ضحي بحياته علشان ميحصلش خساير". وأضاف حازم عبر صفحته الشخصية فيسبوك:" ابن عمي مامتش ابن عمي حي يرزق عند الله، أكتر واتصدي للانتحاري وضربه قبل ما يفجر نفسه واتعامل مع العربيه المحمله بالكلاب الكفره لحد ما استشهد حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا بختك يا ابن عمي عريس النهارده في الجنه. Advertisements وختم كلامه": هتوحشنا قوي يا مصطفى."

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