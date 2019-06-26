نيبيزيا حذر من وصول الوضع في الخليج إلى نقطة اللاعودة

حذر مندوب ​روسيا​ الدائم ب​الأمم المتحدة​ فاسيلي نيبيزيا من "وصول الوضع في منطقة ​الخليج العربي​ إلي نقطة اللاعودة"، مشيراً إلى ان "قضايا ​الأمن​ والاستقرار العالميين لا يجب أن يصبحا رهينتين للمطبخ السياسي لكل دولة على حدة".

وأكد "التزام روسيا بالتنفيذ غير المشروط لخطة العمل الشاملة المشتركة"، داعياً إلى "تجنب التصريحات والأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تؤثر سلبا على الاستقرار الإقليمي" وحث كافة الجهات على "الوفاء بالتزاماتها الطوعية للحفاظ على الخطة"، منوهًا بـ"أن التقرير الأممي يشهد بوضوح على التزام ​إيران​ الصارم بجميع التزاماتها النووية رغم التحديات المثيرة التي تمر بها".

واعتبر أن "التهديد بتوجيه ضربة قاصمة لإيران وفرض ​عقوبات​ جديدة ثم الدعوة للحوار معها هي بمثابة إشارات لا يستطيع أحد فك شفراتها"، مشددا على أن "تلك الإشارات "هي فقط يمكن أن تصل بالموقف إلى نقطة اللاعودة".