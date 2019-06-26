اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن "الخطة التي عرضها صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر تدمر الشعب الفلسطيني وليست في صالحه"، موضحاً "إنهم يسرقون منا الموارد والسياحة والمياه، وكوشنر لم يذكر الاحتلال والاستيطان وحل الدولتين، مشيرا إلى المجتمعون في المنامة يريدون استبدال المبادرة العربية بمجالس الاستيطان الإسرائيلية".
ونوه بـ"أن عمالة الاقتصاد الفلسطيني وأبرز رجال الأعمال، رفضوا وقاطعوا ورشة المنامة، ولم يذهب أي شخص منهم إلى هذا المؤتمر".
كانت هذه تفاصيل خبر عريقات ردا على كوشنر: أنتم تدمرون الشعب الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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