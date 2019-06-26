عريقات ردا على كوشنر: أنتم تدمرون الشعب الفلسطيني

اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ أن "الخطة التي عرضها صهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​ تدمر ​الشعب الفلسطيني​ وليست في صالحه"، موضحاً "إنهم يسرقون منا الموارد و​السياحة​ و​المياه​، وكوشنر لم يذكر الاحتلال و​الاستيطان​ وحل الدولتين، مشيرا إلى المجتمعون في ​المنامة​ يريدون استبدال المبادرة العربية بمجالس الاستيطان الإسرائيلية".

ونوه بـ"أن عمالة ​الاقتصاد الفلسطيني​ وأبرز ​رجال الأعمال​، رفضوا وقاطعوا ورشة المنامة، ولم يذهب أي شخص منهم إلى هذا المؤتمر".