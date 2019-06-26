ترامب: أتوقع محادثة جيدة مع بوتين في أوساكا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يتوقع "محادثة جيدة" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة مجموعة العشرين في أوساكا".
وأكد ترامب في تصريح للصحفيين قبل أن يتوجه إلى اليابان "أنني سأجري محادثة جيدة، لكن ما سأقوله هذا ليس من شأنكم".
هذا أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف أن "لقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيعقد يوم 28 حزيران بعد الجلسة الأولى لقمة العشرين وسيناقشان الاستقرار الاستراتيجي والنزاعات الإقليمية".
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