دفاع تركيا: مقتل مسلحين إثنين بغارات على مواقع "العمال الكردستاني" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن "مقتل مسلحين إثنين في الغارات على مواقع حزب "العمال الكردستاني" شمالي العراق"، مشيرةً إلى أن "هذه الغارات الجوية، تأتي بالتوازي مع عملية "المخلب" المتواصلة في منطقة هاكورك، شمالي العراق".
وفي بيان لها، أوضحت الدفاع التركية أن "الغارات أسفرت عن تدمير مخابئ وملاجئ ومرابض أسلحة عائدة للمنظمة الإرهابية".
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