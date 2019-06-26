نبيل شعث: صفقة القرن هي للقضاء على ما تبقى لنا من القضية الفلسطينية

اعتبر مستشار الرئيس الفلسطيني ​نبيل شعث​ في حديث لقناة "الميادين" أن "​صفقة القرن​ هي للقضاء على ما تبقى لنا من ​القضية الفلسطينية​"، مشيراً إلى "أنهم يعتقدون أنهم يستطيعون أن يرشوننا بمبلغ مالي وهذا كلام فارغ".

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