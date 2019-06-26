أعلن المتحدث الرسمي باسم ​وزارة الدفاع الروسية​، ​اللواء​ إيغور كوناشينكوف، أن "الوزارة أحبطت أكثر من 25 ألف هجوم إلكتروني على موارد ​القوات المسلحة​"، مشيراً إلى أنه "لا يمكن التقليل من قيمة العمليات الإلكترونية، إذ نواجه بانتظام محاولات تأثير مختلفة للمعلومات-الفنية الخارجية على أنظمتنا، وعلى وجه الخصوص، الهجمات على موارد ​الإنترنت​ التابعة لوزارة الدفاع الروسية وحتى على القناة التلفزيونية " زفيزدا"

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم دفاع روسيا: إحباط أكثر من 25 ألف هجوم سيبراني على موارد قواتنا الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.