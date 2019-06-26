العميد نادر: هدفنا من تحرك الغد هو الضغط على السلطة وليس على المواطن

أكد العميد المتقاعد جورج نادر أن "هدفنا من تحرك الغد هو الضغط على السلطة وليس على المواطن"، مشيراً الى أنه "سيصل المواطنون الى عملهم عبر الطرقات الفرعية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح نادر أن "هدفنا هو تراجع السلطة عن القررات التي تمس بنا".
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