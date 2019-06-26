اكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​هاني قبيسي​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​فلسطين​ ليست للبيع، لمن يضع قضية فلسطين في مزاد علني تجاري للبيع والشراء غير مهتمين بمئات الاف الشهداء، نقترح تبديل الصفقة ، ادفعوا للعارض مئة مليار ​دولار​ وليأخذا الصهاينة عن ارض ​فلسطين المحتلة​ الى ​صحراء​ نيفادا .(فكرة) ".

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كانت هذه تفاصيل خبر قبيسي : ادفعوا للعارض 100 مليار دولار وليأخذا الصهاينة عن ارض فلسطين الى صحراء نيفادا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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