أعلن وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ في حديث تلفزيوني له "أنني ضد ​قطع الطرقات​ وإغلاق المباني العامة من قبل ​العسكريين المتقاعدين​، وهذا سينعكس سلبا عليهم لان قطع الطرقات سينعكس على المواطن الذي لن يتعاطف معهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب: لا أؤيد العسكريين المتقاعدين بقطع الطرقات لأنه سينعكس عليهم سلبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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