منيمنة: نجاح صفقة القرن صعب الا ان ما يخيفني هو الوهن العربي المستمر

اشار رئيس لجنة الحوار اللبنانية الفلسطيني الوزير السابق ​حسن منيمنة​ الى ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ قادم على ​انتخابات​ ويهمه مراضاة ​اسرائيل​، وهو قدم لاسرائيل ما لم يقدمه اي رئيس اميركي من قبل، واوضح ان ​مؤتمر البحرين​ يقدم مشاريع اقتصادية، الا انه من المستحيل المقايضة على الحقوق.

واوضح منيمنة في حديث تلفزيوني، ان نجاح ​صفقة القرن​ صعب، الا ان ما يخيفني هو الوهن العربي المستمر، خاصة اذا نجح ترامب في التجديد لولاية رئاسية ثانية، موضحا ان ترامب اشد شراسة مع خصوم ​اميركا​ كما انه يهين حلفائه بشكل مستمر، والخوف من عناد ترامب في الاستمرار بصفقة القرن وذلك على نقيض المبادرة العربية التي اقرت في بيروت العام 2002. اضاف "نحن شبعنا تجارب فاشلة مع الاميركان، لا سيما بعد تجربة العراق الفاشلة، وقد اغرقوه في الوحول الطائفية والمذهبية".