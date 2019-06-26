قطاع المحامين في الاحزاب اللبنانية استنكر التعرض لحصانة المحامي

أكد قطاع المحامين في الاحزاب اللبنانية ان "ما يحصل من ممارسات متكررة تشكل خرقاً صريحاً لقانون تنظيم مهنة المحاماة سيما المواد 74 و79 منه"، داعيا مجلس نقابة المحامين في بيروت إلى "إتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمحافظة على كرامة وهيبة المحامي واجراء تحقيق عاجل وفعال وشفاف للوقوف على حيثيات ما يحصل من خرق فاضح للقوانين النافذة".
وفي بيان له، شدد القطاع على "وقوفه خلف مجلس نقابة المحامين في بيروت ودعوتهم له لإتخاذ موقف واضح من الإنتهاكات الحاصلة".
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