اشار وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في حديث تلفزيوني، الى انه قدم خطة واستراتيجية للنفايات ل​مجلس الوزراء​، والوتيرة ستكون سريعة للتفكير بالحلول بسبب امتلاء ​المطامر​، واكد ضرورة الفرز من المصدر، موضحا ان توسعة معمل العمروسية تنتهي في شهر 10 واذا فرزنا نطمر اقل، ونحن نركض ضد الوقت بسبب وراثة مطمرين على شارفة الامتلاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر فادي جريصاتي: نعمل بوتيرة سريعة في سباق مع الوقت قبل امتلاء المطامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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