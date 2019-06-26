النشرة: حريق في بلدة الغجر يمتد باتجاه الكتيبة الاسبانية في بلدة العباسية

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ بأنه "شب حريق في الجهة الشرقية ل​بلدة الغجر​ والتهمت النيران مساحات واسعة من اراضي الهشيم المحاذية للسياج الحدودي في تلك المحلة، وامتدت باتجاه موقع ​الكتيبة الاسبانية​ في منطقة ​العباسية​ داخل الاراضي اللبنانية، وتعمل الكتيبة الاسبانية على محاصرة النيران منعا لوصولها الى موقعها".

وتسبب الحريق بإنفجار لغم أرضي من مخلفات الجيش الاسرائيلي على مسافة قريبة من الكتيبة في العباسية.