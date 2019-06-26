أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "شب حريق في الجهة الشرقية لبلدة الغجر والتهمت النيران مساحات واسعة من اراضي الهشيم المحاذية للسياج الحدودي في تلك المحلة، وامتدت باتجاه موقع الكتيبة الاسبانية في منطقة العباسية داخل الاراضي اللبنانية، وتعمل الكتيبة الاسبانية على محاصرة النيران منعا لوصولها الى موقعها".
وتسبب الحريق بإنفجار لغم أرضي من مخلفات الجيش الاسرائيلي على مسافة قريبة من الكتيبة في العباسية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: حريق في بلدة الغجر يمتد باتجاه الكتيبة الاسبانية في بلدة العباسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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