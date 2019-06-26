ميشال ضاهر: اخشى أن يجبر البنك المركزي على تحرير سعر صرف الليرة

اشار عضو تكتل "​لبنان​ اولا" النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "‏هنالك من يرفض التعرفات الحمائية ورسوم الاستيراد ويرفض مكافحة الإغراق لحماية ​الصناعة​، لهم أقول اذا لم تطبق هذه التعرفات اخشى أن يجبر ​البنك المركزي​ على تحرير سعر صرف الليرة، أسوة بتحرير ​الاقتصاد​ للحفاظ على احتياطه من العملات الصعبة وعندها لن يبقى تجار ولا مستهلكون فحذاري".

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