رياض كبارة: الدول العربية اليوم همها الاساسي هو ايران وليس فلسطين

لفت السفير السابق في الولايات المتحدة الاميركية رياض طبارة الى ان هناك قوة داخل المنظومة السياسية الاميركية تلجم الرئيس الاميركي دونالد ترامب في اندفاعته، واوضح ان اميركا تحاول ان تستدرج دول عربية لتحمل معها الحل السياسي بين اسرائيل وفلسطين، واعتبر ان مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير لم يصل الى نتيجة في موضوع صفقة القرن، ولذلك اليوم يبيع المنتج اليوم قبل الاعلان عنه.
واوضح طبارة في حديث تلفزيوني، انه علينا الانتظار قليلا لمعرفة ماهية "صفقة القرن"، والدول العربية اليوم همها الاساسي هو ايران وليس فلسطين، والاجتماع الذي حصل في بولندا لم تذكر فيه فلسطين بل ايران فقط، وايران تحاول سحب العالم العربي لجعل ايران العدو الرئيسي وجعل اسرائيل حليف رئيسي في محاربة ايران، وعليه لم تعد اسرائيل هي العدو المركزي للدول العربية.
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