رياض كبارة: الدول العربية اليوم همها الاساسي هو ايران وليس فلسطين

لفت السفير السابق في ​الولايات المتحدة الاميركية​ ​رياض طبارة​ الى ان هناك قوة داخل المنظومة السياسية الاميركية تلجم الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في اندفاعته، واوضح ان ​اميركا​ تحاول ان تستدرج دول عربية لتحمل معها الحل السياسي بين ​اسرائيل​ و​فلسطين​، واعتبر ان مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير لم يصل الى نتيجة في موضوع ​صفقة القرن​، ولذلك اليوم يبيع المنتج اليوم قبل ​الاعلان​ عنه.

واوضح طبارة في حديث تلفزيوني، انه علينا الانتظار قليلا لمعرفة ماهية "صفقة القرن"، و​الدول العربية​ اليوم همها الاساسي هو ​ايران​ وليس فلسطين، والاجتماع الذي حصل في ​بولندا​ لم تذكر فيه فلسطين بل ايران فقط، وايران تحاول سحب ​العالم العربي​ لجعل ايران العدو الرئيسي وجعل اسرائيل حليف رئيسي في محاربة ايران، وعليه لم تعد اسرائيل هي العدو المركزي للدول العربية.