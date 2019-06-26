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قطريليكس يكشف مخطط قطر لإنشاء المدينة الإعلامية الجديدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع قطريليكس، عن المخطط القطرى الجديد والذى ينشأه تنظيم الحمدين لخدمة مخططه التخريبي، من خلال إنشاء المدينة الإعلامية التى يؤسسها النظام القطرى للدفاع عن جماعاته الإرهابية والإساءة للدول العربية، استمرار للنهج الذى تسير عليه قناة الجزيرة القطرية .

الموقع قال فى تقرير به بالفيديو أن هذه المدينة هى أداة جديدة لنشر الفتن فى المجتمعات، والتى أوكل لرئاسة مدير مكتب الاتصال بالامارة، وعدد من المقربين للنظام القطرى، لتحسين صورته فى المجتمع، مخصص لها ميزانية ضخمة للدفاع عن جماعات التطرف وترديد الاكاذيب .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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