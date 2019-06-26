شكرا لقرائتكم خبر عن نائب: مبادرة "أسيوط بلا أمية" نموذج يحتذى لباقى المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب ممتاز دسوقى، عضو مجلس النواب، بمبادرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لمحو أمية 123 ألف مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، واصفا هذه الخطوة بأنها نموذج يحتذى به فى المحافظات الآخرى، وأن هذه المبادرة إذا اكتملت لها الأسباب سوف تحقق طفرة كبيرة فى المحافظة التى تعانى معظم قراها من الفقر الشديد، ويحدث تسرب من التعليم خاصة للإناث والأطفال.

وأضاف النائب أن الأمية أصبحت وباءً كامناً، وأنها تعد من أبرز المشاكل التى تعانى منها مصر، حيث تتمثل أمية الرجال بنسبة 33% والنساء بنسبة 40%، وهى نسبة كبيرة توضح حجم المشكلة، وهى من المشكلات المزمنة التى ترتب عليها مشكلات كثيرة باعتبارها احد أضلاع مثلث الجهل والفقر والمرض، على الرغم من اهتمام مصر بها منذ فترة طويلة.

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وطالب النائب بأن يتم وضع استراتيجية جديدة تركز على الحلول غير التقليدية لحل مشكلة الأمية، وأن تضع المحافظة هذا المشروع كخطة ومشروع يهدف إلى الانتهاء من الأمية في خمس سنوات، مع دعم منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من منطلق المسئولية المجتمعية للمشاركة فى محو أمية العاملين لديها ومحو أمية المجتمع المحيط، إضافة إلى مراجعة قاعدة البيانات الحالية الخاصة بالأمية وتحديثها لتضم جميع الأميين.

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