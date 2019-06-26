شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بمكافحة الإرهاب: محمد ناصر ومعتز مطر مجرد أداة للجماعة الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء رضا يعقوب، الخبير فى مكافحة الإرهاب الدولى، إن الإعلاميين التابعين للجماعة الإرهابية محمد ناصر ومعتز مطر، يعدان أحد المحركات التى يستخدمها التنظيم الإرهابي لغسل دماغ العناصر التابعة لهم ، وترويج الأكاذيب طوال الوقت، فالجماعة تعتمد عليهم فى كل الأفعال التى تريد توصيلها لاتباعهم ، فهم مجرد أداة ليس أكثر لهذه الجماعة الإرهابية .

وأضاف الخبير فى مكافحة الإرهاب فى تصريح له، أن محمد ناصر ومعتز مطر ، لهم العديد من التناقضات والأكاذيب وسلسلة من التحريض تكشف عن حقيقتهم ، وتمويلهم من الجماعة كخدام لها وللأفعال التى تقوم بها الجماعة لتشويه صورة الدولة المصرية .

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وتابع أن المتابع لكل وسائل الإعلام الإخوانية يجد أنها مستنقع للأكاذيب والتحريض على القتل ونشر العنف والتطرف فى البلاد، فهذه الجماعة الإرهابية ارتكبت الجرائم فى حق الشعب المصرى وفى حق الدولة المصرية ، بل والمنطقة بالكامل .

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