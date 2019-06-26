شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بحصر العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن حصر كافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية شديدة الخطورة التى تهدد حياة المواطنين.

وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك العديد من قرارات الإزالة التى صدرت منذ سنوات حول إزالة بعض العقارات الآيلة للسقوط والتى يشكل استمرارها خطورة على حياة المواطنين، خاصة بعد انهيار أكثر من عقار فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولكن على الرغم من ذلك توجد قرارات لم تنفذ للعديد من الأسباب وكانت النتيجة تهديد حياة المواطنين.

وأشار محمود، أن هناك بعض الأسر التى تمتنع عن تنفيذ قرارات الإزالة نتيجة عدم وجود مسكن بديل، ولتنفيذ القرار لابد من توفير المسكن البديل لهؤلاء الأسر، مشددا على ضرورة عمل الصيانة اللازمة للعقارات على مستوى الجمهورية كل خمس سنوات على الأكثر للحفاظ على الثروة العقارية.