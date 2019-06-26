شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تحدد خطوات تحقيق الشفافية فى الموازنة منها استطلاع رأى المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، 4 توصيات فى تقرير لها من أجل شفافية الموازنة العامة للدولة، وتمثلت تلك التوصيات فى:-

1- استكمال الاجراءات اللازمة لقرار وزير المالية 574 لسنة 2018 الخاص بإنشاء وحدة الشفافية والتواصل المجتمعى لاستكمال مقوماته التشريعية، وذلك بعرض القرار على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون الخدمة العامة الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

2- نشر ثقافة المالية العامة وبالأخص الموازنة بين كافة فئات المجتمع وما بين قيادات العمل بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من غير الماليين من خلال عقد الندوات والمحاضرات للتعريف بمفاهيمها وانماط أعدادها وقواعد تنفيذها.

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3- بحث وزارة المالية بالتنسيق مع وزارتى التربية والتعليم العالى والبحث العلمى، إمكانية وجود مكون دراسى لعلم المالية العامة ضمن المقررات الدراسية فى مراحل التعليم المختلفة باستثناء كليات الحقوق والتجارة، وذلك بالشكل الذى يجعل الداخلين لسوق العمل الحكومى مستقبلا أكثر وعيا بهذا العلم لما له من ارتباط وثيق بالوظيفة العامة ايا كان شاغلها.

4- استطلاع رأى المواطنين فى المتطلبات التى ينبغى أن يلبيها مشروع الموازنة السنوى بالتزامن مع إعداد الجهات الداخلة فى الموازنة لمشروع موازناتها شرط ألا يقف هذا الأمر عند هذا الحد وإنما يجب ان تمتد عملية استطلاع الرأى أيضا أثناء تنفيذ الموازنة للتعرف على رؤيتهم بشان مدى سلامة عملية التنفيذ وخاصة فى مجالات الصحة والتعليم والإسكان على ألا تقتصر تلك العملية على النخب المالية والاقتصادية، وإنما يجب أن تبدأ أولا من الفئات الفقيرة والمحدودة الدخل وصولا لهذه النخب.

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