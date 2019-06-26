طلب إحاطة لرئيس البرلمان بسبب شروط القبول بـ"تمريض المنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

بسبب شروط القبول بمدارس التمريض الثانوية بالمنيا، تقدم العميد أشرف جمال عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، أكد فيه تضرر أولياء الأمور والطلاب بالمحافظة من شروط الالتحاق بمدارس التمريض الثانوية للحاصلين علي الشهادة الإعدادية، نتيجة وضع سن قبول ما بين 15 و18 عاما.

وطالب النائب الصحة بتنفيذ القرار الوزاري رقم 737 الصادر في عام 2018، وهو قرار مشرط بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتعليم الفني بخفض سن القبول إلي 6 أشهر عن سن الـ15 عاما، للقبول بمدارس التمريض، علي أن تكون الأولوية للطلاب الأعلي مجموعا، خاصة بعد تعديل مدة الدراسة في أغلب مدارس التمريض من نظام الـ 3 سنوات إلي 5 سنوات، وبالتالي سيصبح الطالب قد تخطي الـ18 عاما عند تخرجه من التمريض، وهو سن العمل المسموح به قانونا.

وأوضح العميد "جمال"، أن هناك 266 طالب وطالبة حصلوا علي المجموع النهائي في الشهادة الإعدادية العام الجاري بواقع 280 درجة، بعضهم لا تنطبق عليه شروط السن للقبول في مدارس التمريض، مبينا أن شرط سن القبول بألا يقل عمر المتقدم في 1 أكتوبر المقبل عن 15 عاما ولايزيد عن 18، لاينطبق علي عدد كبير من الطلاب الحاصلين علي درجات مرتفعة.