الرئيس الفرنسى يدعو إلى "لفتات صغيرة" لتخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إن إيران والقوى العالمية بما فى ذلك الولايات المتحدة بحاجة لإيجاد طريقة للعودة إلى محادثات تعيد الثقة وتنزع فتيل التصعيد الخطير فى التوتر.
وأضاف ماكرون مخاطبا هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أنه يشارك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هدفه منع إيران من امتلاك أسلحة نووية لكنه يختلف أحيانا مع أساليبه.
وتابع ماكرون قائلا: "أعتقد أن التصعيد، بفرض
وذكر أن باريس وواشنطن تريدان التفاوض على اتفاق جديد أكثر صرامة، لكنه أضاف أن هناك حاجة أولا إلى "لفتات صغيرة" لخفض حدة التوتر.
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