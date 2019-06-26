ترامب يتوجه لليابان للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو، متوجهًا إلى اليابان.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن ترامب سوف يشارك في فعاليات قمة
مجموعة العشرين التي من المقرر أن تعقد في مدينة اوساكا اليابانية خلال يومي الجمعة والسبت القادمين.
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