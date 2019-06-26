إصابة مواطنين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب مواطنان فلسطينيان، مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو، برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس، وشرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين في مواقعهم العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوب في مواقعهم العسكرية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب مجموعة من الفتية والشبان شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس جنوبالقطاع وشرق مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة مواطنين تم نقلهما إلى المستشفى. واستشهد 306 مواطنين فلسطينيين وأصيب 17 ألفا و581 بجروح مختلفة منذ انطلاق فعاليات مسيرات العودة في30 مارس 2018 شرق قطاع غزة.

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