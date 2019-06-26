أبلغ أبيرا باييتا رئيس مكتب السلم والأمن بإقليم بني شنقول-جوموز الإثيوبي بأن رجالا يرتدون ملابس مموهة قتلوا أكثر من 50 شخصا وأصابوا 23 آخرين في منطقة ميتاكال في الإقليم الواقع في غرب البلاد. منطقة ميتاكال في الإقليم الواقع في غرب البلاد. وقال إن الهجمات وقعت في وقت مبكر من صباح الاثنين الماضي. وأضاف "نحن لا نزال نحقق لكننا نشتبه بأن هؤلاء المهاجمين ربما يكونون نفس الأشخاص الضالعين في الانقلاب بولاية أمهرة"، في إشارة إلى أحداث عنف وقعت يوم السبت في ولاية أمهرة المجاورة أودت بحياة العشرات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل أكثر من 50 في هجمات بغرب إثيوبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.