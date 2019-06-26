أمريكا: الوقت مفتوح للتوصل إلى اتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا مشكلة لديه مع عدم التوصل لاتفاق جديد مع إيران، مضيفا أن الوقت لديه مفتوح لمحاولة مع إيران، مضيفا أن الوقت لديه مفتوح لمحاولةالتوصل لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية.

وأضاف ترامب لتجمع من المحافظين المتدينين: "إذا لم يحدث ذلك فلا مشكلة لدي... الوقت لدى مفتوح".

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